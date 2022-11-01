Дети российских звезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили израильские паспорта. Так, примадонна и комик покинули Россию с первых дней полномасштабного вторжения и похоже, возвращаться семья не планирует.

По заявлению российских СМИ, гражданство Израиля получили двойняшки Лиза и Гарри. Сама примадонна пока не комментировала свое решение, как и Максим. Теперь дети имеют права граждан страны, чтобы полноценно жить в Израиле.

Известно, что пара активно обрывает все мосты с Россией — это касается недвижимости, бизнеса и даже будущего детей.

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К примеру, Галкин активно критикует Россию и дает концерты в Израиле, где, в частности, высмеивает РФ. На фоне такой деятельности и высказываний о войне в Украине, Максима признали иноагентом в РФ.

Пугачева заступилась за Галкина, и призвала внести и ее в список иноагентов.

Примечательно, что Алла уже возвращалась в Россию в сентябре, но только для продажи недвижимости и за документами своих детей. Так, Пугачева выставила свой замок в селе Грязь за 1 млрд рублей, а затем посетила элитный лицей, чтобы забрать документы Лизы и Гарри.

После этого артистка снова улетела в Израиль, где ее видели в компании Макаревич и Гребенщикова. Примечательно, что Андрея признали иноагентом за публичную критику РФ и войны.