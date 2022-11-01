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Все дальше от России: дети Пугачевой и Галкина получили израильские паспорта

1 ноября 2022, 13:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Все дальше от России: дети Пугачевой и Галкина получили израильские паспорта

Дети российских звезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина получили израильские паспорта. Так, примадонна и комик покинули Россию с первых дней полномасштабного вторжения и похоже,  возвращаться семья не планирует.

По заявлению российских СМИ, гражданство Израиля получили двойняшки Лиза и Гарри. Сама примадонна пока не комментировала свое решение, как и Максим. Теперь дети имеют права граждан страны, чтобы полноценно жить в Израиле.

Известно, что пара активно обрывает все мосты с Россией — это касается недвижимости, бизнеса и даже будущего детей.

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К примеру,  Галкин активно критикует Россию  и дает концерты в Израиле, где, в частности,   высмеивает РФ. На фоне такой деятельности и высказываний о войне в Украине, Максима признали иноагентом в РФ. 

Пугачева заступилась за Галкина, и призвала внести и ее в список иноагентов.

Примечательно, что Алла уже возвращалась в Россию в сентябре, но только для продажи недвижимости и за документами своих детей. Так, Пугачева выставила свой замок в селе Грязь за 1 млрд рублей, а затем посетила элитный лицей, чтобы забрать документы Лизы и Гарри.

После этого артистка снова улетела в Израиль, где ее видели в компании Макаревич и Гребенщикова. Примечательно, что Андрея признали иноагентом за публичную критику РФ и войны.

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Теги
Алла Пугачева Війна в Україні Максим Галкін
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