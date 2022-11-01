Діти російських зірок Алли Пугачової та Максима Галкіна отримали ізраїльські паспорти. Так, примадонна та комік залишили Росію з перших днів повномасштабного вторгнення і, схоже, сім’я повертатися не планує.

За заявою російських ЗМІ, громадянство Ізраїлю отримали двійнята Ліза та Гаррі. Сама примадонна поки що не коментувала своє рішення, як і Максим. Тепер діти мають права громадян країни, щоб повноцінно жити в Ізраїлі.

Відомо, що пара активно обриває всі мости з Росією – це стосується нерухомості, бізнесу та навіть майбутнього дітей.

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Наприклад, Галкін активно критикує Росію і дає концерти в Ізраїлі, під час яких не висміює РФ. На тлі такої діяльності та висловлювань про війну в Україні Максима визнали іноагентом у РФ.

Пугачова заступилася за Галкіна, і закликала додати її до списку іноагентів.

Примітно, що Алла вже поверталася до Росії у вересні, але лише для продажу нерухомості та за документами своїх дітей. Так, Пугачова виставила свій замок у селі Грязь за 1 млрд рублів, а потім відвідала елітний ліцей, щоб забрати документи Лізи та Гаррі.

Після цього артистка знову відлетіла до Ізраїлю, після чого її бачили в компанії Макаревича та Гребенщикова. Примітно, що Андрія взагалі визнали іноагентом за публічну критику РФ і війни.