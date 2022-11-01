Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Щонайдалі від Росії: діти Пугачової та Галкіна отримали ізраїльські паспорти

1 Листопада 2022, 13:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Щонайдалі від Росії: діти Пугачової та Галкіна отримали ізраїльські паспорти

Діти російських зірок Алли Пугачової та Максима Галкіна отримали ізраїльські паспорти. Так, примадонна та комік залишили Росію з перших днів повномасштабного вторгнення і, схоже, сім’я повертатися не планує.

За заявою російських ЗМІ, громадянство Ізраїлю отримали двійнята Ліза та Гаррі. Сама примадонна поки що не коментувала своє рішення, як і Максим. Тепер діти мають права громадян країни, щоб повноцінно жити в Ізраїлі.

Відомо, що пара активно обриває всі мости з Росією – це стосується нерухомості, бізнесу та навіть майбутнього дітей.

Зараз дивляться

Наприклад, Галкін активно критикує Росію і дає концерти в Ізраїлі, під час яких не висміює РФ. На тлі такої діяльності та висловлювань про війну в Україні Максима визнали іноагентом у РФ.

Пугачова заступилася за Галкіна, і закликала додати її до списку іноагентів.

Примітно, що Алла вже поверталася до Росії у вересні, але лише для продажу нерухомості та за документами своїх дітей. Так, Пугачова виставила свій замок у селі Грязь за 1 млрд рублів, а потім відвідала елітний ліцей, щоб забрати документи Лізи та Гаррі.

Після цього артистка знову відлетіла до Ізраїлю, після чого її бачили в компанії Макаревича та Гребенщикова. Примітно, що Андрія взагалі визнали іноагентом за публічну критику РФ і війни.

Читайте також:
Щонайдалі від Росії: діти Пугачової та Галкіна отримали ізраїльські паспортиЛегендарна трійка: Пугачова показала свою компанію в Ізраїлі

Теги
Алла Пугачова Війна в Україні Максим Галкін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь