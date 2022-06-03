Певец Макс Барских признался, что ему сложно поверить, что украинцы выдержали столько боли за 100 дней полномасштабной войны, которую начала РФ.

Артист добавил, что сейчас каждый день по-особенному страшный, но он удивлен, что украинцам удалось после всего сохранить в сердце тепло.

— Сегодня 100 день войны. Очень сложно даже представить, что мы выдержали столько боли. Каждый день страшен по-особому: потерями жизней, унынием, агрессией… Наш дух с каждым днем становится мощнее. Победа будет на нашей стороне, а вместе с ней и новая жизнь, — подчеркнул Барских.

Ранее в эксклюзивных комментариях Фактам ICTV украинские звезды рассказали, как война изменила их жизни за 100 дней.

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