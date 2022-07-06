6 июля отмечают Всемирный день поцелуя. Праздник возник еще в конце XIX века в Великобритании и чествуется в более чем в 60 странах мира.

Поцелуй — это выражение любви и страсти, которая иногда настолько захватывает, что ее сложно контролировать. В честь праздника Факты ICTV решили вспомнить топ звездных поцелуев, которые наделали шума.

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера

Поцелуй трех американских певиц уже давно стал классикой, однако обсуждается до сих пор, в особенности — Мадонны и Бритни. В 2003 году во время ежегодного шоу MTV Video Music Awards 45-летняя Мадонна поцеловала 20-летнюю Спирс, а после — Агилеру.

Сейчас смотрят

Макс Барских и Светлана Лобода

Более того, этим летом Спирс вышла замуж за фитнес-тренеса Сэма Асгари. На свадьбу была приглашена и Мадонна, что стало поводом повторить их знаменитый поцелуй.

Еще принимая участие в украинской Фабрике звезд-2, Барских не скрывал своих чувств к коллеге. В 2017 году они вместе выступали на одной из музыкальных премий, а их номер завершился поцелуем, которого Светлана не ожидала и быстро попыталась отойти от Барских.

Тогда им начали приписывать отношения, однако они опровергли домыслы поклонников.

Кэти Перри и Майли Сайрус

На одном из концертов Майли решила поцеловать подружку, что после стало причиной настоящей вражды между ними.

Сама Перри тогда сказала, что ей это не понравилось и она просто хотела поцеловать артистку в щеку, но та повернула голову и впилась в губы.

Поцелуй Melovin c мужчиной

Во время выступления на фестивале Atlas Weekend 2021 Melovin совершил каминг-аут, поцеловав девушку-лесбиянку, а затем участника своего коллектива. Тогда артист наделал много шума, подняв над собой флаг ЛГБТ-сообщества.

Мадонна и Дрейк

И вновь любительница эпатажа — Мадонна. На сцене фестиваля Coachella в 2015 году она внезапно поцеловала Дрейка, наклонив его голову.

По лицу артиста можно было сделать вывод, что ему неприятно, однако позже он объяснил свои эмоции.

— Все неправильно интерпретировали мой шок! Мне довелось поцеловаться с самой королевой, с Мадонной, и я запомню это на всю жизнь, — сказал музыкант в одном из интервью.

Настя Каменских и Надя Дорофеева

На церемонии вручения премии M1 Music Awards 2016 певицы выступили в дуэте, а в финале композиции продемонстрировали долгий и страстный поцелуй в губы.

Тогда Каменских призналась, что это была идея музыкального продюсера Потапа, однако они отказываться и не стали.

Моника Беллуччи и Алекс Лутс

На Каннском фестивале в 2017 году 52-летняя Моника Беллуччи подарила чувственный поцелуй 38-летнему коллеге по сцене Алексу Лутсу.

В мире шоу-бизнеса много эпатажа. В большинстве случаев такие поцелуи не остаются без обсуждений, поэтому к ним прибегают не только зарубежные звезды, но и наши отечественные.