Американский музыкант Джон Ондрасик и его группа Five for Fighting выпустил клип на песню Can One Man Save the World. Видео снимали в разбомбленном россиянами аэропорту Антонов.

Композицию записали вместе с украинским оркестром, который аккомпанировал группе.

— Для меня было честью на всю жизнь исполнить мою новую трибьют-песню Украине Can One Man Save the World с украинским оркестром на руинах аэропорта Антонов перед любимой украинцами Мрией — самым большим в мире грузовым самолетом, который Путин цинично уничтожил в самом начале войны, — отметил Джон.

Также он выразил восхищение президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что песня о нем и о том, как один человек может изменить мир. Артист сказал, что все доходы от видео пойдут в фонд Save Our Allies, который помогает нашей стране.

Ондрасик призвал своих коллег присоединится к нему и провести благотворительный концерт для Украины в конце лета.

— Россияне должны понять, что они изгои не только в экономическом и политическом плане, но и в культурном. Музыка может стать мощным залпом в преодолении границ для тех, кто завален пропагандой… Хотя эта песня о президенте Зеленском, но по-большому счету — она о каждом из нас. Я считаю, что все мы, как свободные люди и нации, должны внести свой вклад в защиту свободы… Как говорится в последних словах нашего видео — история начинается сейчас, — отметил Джон.