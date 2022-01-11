Оскар впервые за три года проведут с ведущим – один из кандидатов Том Холланд

На нынешней церемонии вручения премии Оскар будет ведущий впервые за три года.

Об этом сообщил руководитель отдела развлечений ABC Крейг Эрвич. Он отметил, что на мартовской церемонии вернутся к традициям, однако не сообщил, кто станет ведущим.

В последний раз церемонию вручения наград Академии в 2018 году вел комик Джимми Киммел. В следующем году право провести церемонию получил комик Кевин Харт, но он отказался ее вести спустя два дня из-за давления общественности. Причиной послужили шутки Харта в Twitter, которые определили как гомофобные.

В 2019 году количество зрителей церемонии выросло с 26,6 млн до 29,5 млн, но в последующие годы наблюдалось постоянное падение аудитории: церемония 2021 года упала до рекордно низкого уровня в 10,4 млн.

После того как прошлогодняя церемония вручения Оскар из-за коронавируса прошла на Union Station, в этом году Оскар вернется в Dolby Theatre. Исполнительным продюсером ночи назначили Уилла Паркера.

— У Уилла действительно есть свой пульс на популярную культуру и развлечения. Я знаю, что у него есть много всего в кармане, и вскоре мы поделимся деталями, – сказал Эрвич.

Пока неизвестно, кто станет ведущим церемонии, но ряд американских СМИ пишут, что им может стать актер Том Холланд после невероятного успеха картины Человек-паук: Нет пути домой.

Сам Холланд в комментарии Hollywood Reporter сказал, что ему нравится подобная идея.

— Если меня попросят, я бы это сделал, и это было бы очень весело, — сказал он.

Финальный список номинантов на Оскар будет оглашен 8 февраля, а церемония вручения состоится 27 марта в Лос-Анджелесе в легендарном театре Dolby.