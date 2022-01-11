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Оскар впервые за три года проведут с ведущим – один из кандидатов Том Холланд

11 января 2022, 23:37
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Том Голланд Оскар
Источник: Depositphotos

На нынешней церемонии вручения премии Оскар будет ведущий впервые за три года.

Об этом сообщил руководитель отдела развлечений ABC Крейг Эрвич. Он отметил, что на мартовской церемонии вернутся к традициям, однако не сообщил, кто станет ведущим.

В последний раз церемонию вручения наград Академии в 2018 году вел комик Джимми Киммел. В следующем году право провести церемонию получил комик Кевин Харт, но он отказался ее вести спустя два дня из-за давления общественности. Причиной послужили шутки Харта в Twitter, которые определили как гомофобные.

В 2019 году количество зрителей церемонии выросло с 26,6 млн до 29,5 млн, но в последующие годы наблюдалось постоянное падение аудитории: церемония 2021 года упала до рекордно низкого уровня в 10,4 млн.

После того как прошлогодняя церемония вручения Оскар из-за  коронавируса прошла на Union Station, в этом году Оскар вернется в Dolby Theatre. Исполнительным продюсером ночи назначили Уилла Паркера.

— У Уилла действительно есть свой пульс на популярную культуру и развлечения. Я знаю, что у него есть много всего в кармане, и вскоре мы поделимся деталями, – сказал Эрвич.

Пока неизвестно, кто станет ведущим церемонии, но ряд американских СМИ пишут, что им может стать актер Том Холланд после невероятного успеха картины Человек-паук: Нет пути домой.

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Сам Холланд в комментарии Hollywood Reporter сказал, что ему нравится подобная идея.

— Если меня попросят, я бы это сделал, и это было бы очень весело, — сказал он.

Финальный список номинантов на Оскар будет оглашен 8 февраля, а церемония вручения состоится 27 марта в Лос-Анджелесе в легендарном театре Dolby.

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Источник
The Guardian
Теги
Кінопремія , Оскар , США
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