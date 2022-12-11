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Воссоединение. Тарас Цымбалюк поделился новыми фото с возлюбленной

11 декабря 2022, 11:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Воссоединение. Тарас Цымбалюк поделился новыми фото с возлюбленной

Актер Тарас Цымбалюк продолжает делиться с поклонниками фотографиями со своей новой возлюбленной. Артист все так же не показывает лицо избранницы, однако всем уже давно известно, кто она — дизайнер и ресторатор Светлана Готочкина.

В Instagram-stories Тарас обнародовал несколько фото в объятиях девушки. Очевидно, какое-то время влюбленные не виделись, поскольку актер сейчас выступает по Украине со своим спектаклем Эмигранты.

— Воссоединение, — написал под фото Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина

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Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина

Напомним, летом украинский шоу-бизнес всколыхнула новость о разводе Тараса Цымбалюка с женой, визажисткой Тиной Антоненко. Вместе они были четыре года.

Какое-то время актер был один, однако не долго. Уже осенью Тарас стал публиковать фото с таинственной возлюбленной, личность которой поклонники быстро рассекретили.

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