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Все таки не одинок: Тарас Цымбалюк показал новое фото с возлюбленной

1 декабря 2022, 19:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Все таки не одинок: Тарас Цымбалюк показал новое фото с возлюбленной
Источник: Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк все таки не одинок. Он вновь обнародовал фото со своей возлюбленной, личность которой держит в секрете.

Так, в Instagram-stories Тараса в очередной раз появилось черно-белое фото с девушкой. Несмотря на то, что лицо незнакомки актер пока что всячески закрывает, например, на этом снимке она стоит спиной, поклонники уже вычислили кто это.

Тарас Цимбалюк

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Одна из версий — ресторатор и дизайнер Светлана Готочкина. Все просто — в их соцсетях часто появляются похожие моменты, которые свидетельствуют о том, что свободное время они проводят вместе.

Ранее Тарас Цымбалюк уже интриговал новыми отношениями. Он не однократно публиковал кадры, на которых появлялся с возлюбленной. Одним из таких стало фото страстного поцелуя.

Напомним, в июне Тарас Цымбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Всего вместе они были четыре года.

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