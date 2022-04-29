Исполнитель Владимир Дантес представил свою первую песню на украинском языке Обійми. Он посвятил трек языковым стереотипам.

Дантес признался, что в течение 33 лет своей жизни говорил на русском языке, однако сейчас он прилагает много усилий для того, чтобы общаться на родном языке.

По словам артиста, у него был страх перед неудачей и ошибками, поэтому треком Обійми он хочет взбодрить всех тех, кто пытается перейти на украинский язык.

— Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так. Этим треком я хочу взбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал, — прокомментировал Дантес.

Пользователи сети поблагодарили Дантеса за украиноязычную песню, а также отметили, что композиция Обійми получилась очень душевной.