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О стереотипах и украинском языке: Дантес презентовал трек Обійми

29 апреля 2022, 10:50
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Дантес

Исполнитель Владимир Дантес представил свою первую песню на украинском языке Обійми. Он посвятил трек языковым стереотипам.

Дантес признался, что в течение 33 лет своей жизни говорил на русском языке, однако сейчас он прилагает много усилий для того, чтобы общаться на родном языке.

По словам артиста, у него был страх перед неудачей и ошибками, поэтому треком Обійми он хочет взбодрить всех тех, кто пытается перейти на украинский язык.

— Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так. Этим треком я хочу взбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал, — прокомментировал Дантес.

Пользователи сети поблагодарили Дантеса за украиноязычную песню, а также отметили, что композиция Обійми получилась очень душевной.

  • Какая хорошая песня! Обожаю вас за искренность, за то, что вы настоящий!
  • Это очень искренняя песня! Молодец!
  • Очень красиво! Ваш украинский отличный, даже голос по-другому звучит.
  • Очень тепло и от песни, и от клипа. Прослушивая, надежда просыпается внутри на теплое и яркое будущее.
  • Очень нежная и вайбовая песня! Спасибо, Вова, за творчество.
  • Украинский язык как никогда воспринимается так по-особенному, так нежно, искренне и так трепетно. Да и вообще эти слова и твой голос, – пишут в комментариях.
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Владимир Дантес, прем’єра
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