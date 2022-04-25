Известный украинский музыкант Владимир Дантес рассказал, как помогает армии на фоне войны против России. Он не спешит рассказывать о своих достижениях, но признался, что отдал свой автомобиль волонтерам.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

— Я отдал свою Tesla волонтерам. На ней катаются по Киеву, развозят экипировку для военных и еду детям. Обо всем остальном я говорить не буду — информация должна оставаться секретной, — поделился Дантес.

Tesla — электрокары премиального уровня. Они ценятся во всем мире, включая США и Европу.

Владимир приобрел автомобиль еще в 2021 году — до этого у него был Hyundai Tucson, но у музыканта было желание приобрести именно экологически чистый транспорт.

Ранее Дантес рассказывал, что его первой машиной была Toyota Rav4. После этого он приобрел BMW X5, на которой он учил ездить и Надю Дорофееву, с которой недавно расстался. С продажи Rav4 музыкант уже купил Tucson.

На фоне войны Дантес и Дорофеева заявили о разводе — это шокировало фанатов, которые считали их чуть ли не идеальной парой. На днях стало известно, что формально звезды все еще официально женаты.