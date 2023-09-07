Латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия. Она отметила, что гражданам страны-агрессора не стоит искать никаких оправданий, поскольку тут все очевидно.

Говорит, когда началась война, она думала о том, что люди намного лучше и милосерднее, но ее ждало большое разочарование.

— Нельзя понять, почему это вообще случилось. Почему столько агрессии и почему Россия напала на Украину без повода? Просто так падают бомбы, уничтожаются люди, звери, природа, — отметила Лайма.

Добавляет, у России нет никаких шансов себя оправдать — она виновата и она агрессор, поскольку причин нападать на Украину не было вообще. А пропагандистские тезы о том, что НАТО угрожает РФ, украинцы бы напали на россиян — это все вранье и выдумки, что нужно понимать.

Считает, что война может перейти на территорию России, а потому призвала граждан страны-агрессора готовится к этому.

— Война это так страшно… Почему война должна происходить на одной территории? Если люди дерутся, то синяки получают одни и другие. Я не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет, — подчеркнула Вайкуле.

Напомним, Лайма Вайкуле с началом полномасштабной войны четко очертила свою позицию. Она поддерживает Украину, регулярно об этом говорит и критикует страну-агрессор.

Более того, латвийская певица провела свой традиционный фестиваль в поддержку Украины, после которого Вайкуле навсегда отреклась от России, назвав тех, кто верит Путину идиотами и зомби.