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Сердючка, Полякова, Барских выступили на фестивале Лаймы Вайкуле — реакция россиян

31 июля 2023, 18:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Фестиваль Лаймы Вайкуле

В Юрмале (Латвия) отгремел благотворительный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле — Laima Rendezvous, который проходил с 26 по 30 июля. На нем выступили многие украинские звезды.

Из артистов нашей эстрады на сцене появились Оля Полякова, Макс Барских, Alekseev, Верка Сердючка и другие. Сам фестиваль был посвящен благотворительности для Украины.

Абсолютно нет удивления от того, что граждане страны-агрессора показывают свою желчь в комментариях. Еще бы, ведь вместо их артистов-путинистов на мероприятии выступили украинские звезды.

Более того, Верка Сердючка спела ненавистную ими песню Lasha Tumbai, слова в которой после 24 февраля 2022 года изменила на Russia, goodbye.

  • Цирк, жалкое зрелище. Не хватает главного циркача.
  • Ни о чем. Не на кого смотреть.
  • Какое жалкое зрелище! Днище… А что со звуком?
  • Так Россия вам сказала гудбай, а не вы России. Убожество, без наших звезд.
  • Смешной контингент, — захлебываются собственной желчью россияне в комментариях под видео.

Также на фестивале среди гостей была певица Алла Пугачева с мужем, комиком Максимом Галкиным, которые выступают против войны в Украине.

Позиция Вайкуле также известна с начала войны, она сразу сказала, что против кровавого режима РФ.

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Теги
Вєрка Сердючка Лайма Вайкуле Макс Барских Оля Полякова Фестиваль
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