В Юрмале (Латвия) отгремел благотворительный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле — Laima Rendezvous, который проходил с 26 по 30 июля. На нем выступили многие украинские звезды.
Из артистов нашей эстрады на сцене появились Оля Полякова, Макс Барских, Alekseev, Верка Сердючка и другие. Сам фестиваль был посвящен благотворительности для Украины.
Абсолютно нет удивления от того, что граждане страны-агрессора показывают свою желчь в комментариях. Еще бы, ведь вместо их артистов-путинистов на мероприятии выступили украинские звезды.
Более того, Верка Сердючка спела ненавистную ими песню Lasha Tumbai, слова в которой после 24 февраля 2022 года изменила на Russia, goodbye.
- Цирк, жалкое зрелище. Не хватает главного циркача.
- Ни о чем. Не на кого смотреть.
- Какое жалкое зрелище! Днище… А что со звуком?
- Так Россия вам сказала гудбай, а не вы России. Убожество, без наших звезд.
- Смешной контингент, — захлебываются собственной желчью россияне в комментариях под видео.
Также на фестивале среди гостей была певица Алла Пугачева с мужем, комиком Максимом Галкиным, которые выступают против войны в Украине.
Позиция Вайкуле также известна с начала войны, она сразу сказала, что против кровавого режима РФ.