Певица и блогерша Анна Тринчер не стесняется обсуждать интимные темы в публичном пространстве, поэтому откровенно ответила на вопрос, был ли у нее секс в автомобиле.

– Еще в машине не занималась. Не было возможности. Лучший секс был в постели – я там чувствую себя комфортнее всего, — призналась знаменитость.

Впрочем, теперь возможность может появиться, ведь муж Тринчер Александр Волошин как раз подарил ей новенький Porshe. Певица добавила, что их пара открыта к экспериментам и они начали погружаться в мир взрослых развлечений и изучать предложения на рынке секс-индустрии. Именно для этого супруги недавно посетили секс-шоп, где приобрели немало новинок.

– Мы скупились, мне кажется, на несколько лет вперед. Мы купили разное тематическое белье, костюмы, разнообразные игрушки, – поделилась Тринчер.

При этом блогерша отметила, что пока даже не знает, какое название имеют все те девайсы, которые они приобрели. Однако добавила, что все эти покупки призваны удвоить ощущения.

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Напомним, недавно Тринчер и Волошин пережили кризис в отношениях, из-за чего некоторое время даже жили отдельно.