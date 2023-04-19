Журналистка и ведущая Рамина Эсхакзай рассталась со своим парнем Евгением Прониным. Об этом Рамина заявила в Instagram, добавив совместные фото.

— Мы хотим сообщить о том, что мы больше не пара. Последние пять лет были точно самыми лучшими и успешными в нашей жизни, и мы завершаем отношения с уважением и поддержкой друг друга, — заявила Рамина.

Журналистка добавила, что в их отношениях не было обманов, измен или физических издевательств. Об этом Эсхакзай заявила, чтобы не отвечать на дальнешие вопросы касательно расставания. Рамина не хочет говорить о недостатках или проблемах, как это часто бывает после расставания публичных людей.

— Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения! — заявила ведущая.

Сам Пронин также обратился к Рамине и поблагодарил ее за все эти годы отношений.

— Трудно переоценить, какой весомый и ценностный вклад я получил в отношениях с Рами. Более честного, настоящего и целеустремленного человека я не встречал. Спасибо тебе за все! — написал Евгений.

Ранее Виталий Козловский подтвердил фиктивность романа с Эсхакзай. Примечательно, что инициатором слухов был не он. Сейчас они прекратили общение, но Виталий получает поддержку от девушки во время релиза новых песен — она следит за его творчеством.