Журналистка Рамина Эсхакзай попала в неприятную ситуацию в центре Киева. Она оставила свое авто на Подоле в неположенном месте, из-за чего ТС забрал эвакуатор. Пока ведущая разбиралась в ситуации, к ней подошел пьяный мужчина с пистолетом и стал угрожать.

Как рассказала Рамина в Instagram, когда началась воздушная тревога в столице 1 июня, она остановила машину и припарковалась близко к пешеходной зоне. Признается, знак платной парковки видела, но то, что нарушила — поняла не сразу.

Оставив авто, Эсхакзай направилась к укрытию, однако вернулась, чтобы положить вещи, и увидела, что авто забирает эвакуатор. Журналистка стала разбираться в сложившейся ситуации, и в этот момент к ней подошел нетрезвый мужчина. Он начал нецензурно выражаться, более того, под его рубашкой был пистолет.

— Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Это отвратительно. Пока одни отдают жизни, другие ведут себя в лучших традициях “новых русских”. У меня все ок. Сейчас заберу машину и оплачу штраф, — сообщила Рамина.

Позже Рамина сообщила, что полиция уже во всем разбирается. Штраф она оплатила, машину забрала.

Фото: Рамина Эсхакзай