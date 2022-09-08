Украинский артист Андрей Данилко прокомментировал молчание своих коллег — речь идет об Ани Лорак и Наташе Королевой, который проживают в России. По заявлению автора Верки Сердючки, он их не осуждает, но понять по-человечески их не может.

— Это их выбор, и я отношусь к этому с пониманием. Правда, не могу понять чисто по своим человеческим качествам. С другой стороны, это страх, ведь они в России живут. Наташа Королева молчит о своем доме. Я не осуждаю, но понять этого не могу, — поделился своим мнением Данилко в интервью И Грянул Грэм.

Артист отметил действия Аллы Пугачевой, которая пускай и слова не сказала касательно войны в Украине, всем своим видом критикует вторжение РФ на территорию нашей страны. Певица также активно защищает в сети своего мужа Максима Галкина, который не только выступает против войны, но и финансово помогал Украине, отдавая часть заработка с концертов.

— Она все правильно делает. Я бы многим посоветовал молчать — это лучше, чем говорить. Молчание — золото. Я ее очень уважаю, и также бывал в трудных ситуациях. Я ей очень благодарен — она за меня заступилась на Евровидении, хотя я об этом и не просил, — поделился своей историей из жизни шоумен.

Напомним, что Аллу Пугачеву активно критикуют в России — это делают как чиновники, так и режиссеры. К примеру, за ее однозначную позицию высказались прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и режиссер Никита Михалков. Правда, прямо ей сказать никто так и не решился — артистка хорошо знакома с Путиным, так что ее наказать никто не сможет.