Український артист Андрій Данилко прокоментував мовчання своїх колег – йдеться про Ані Лорак та Наташу Корольову, які проживають у Росії. За заявою автора Вєрки Сердючки, він їх не засуджує, але й зрозуміти їх не може.

– Це їхній вибір, і я відношуся до цього з розумінням. Щоправда, не можу зрозуміти суто за своїми людськими якостями. З іншого боку, це страх, адже вони у Росії живуть. Наташа Корольова мовчить про свій будинок. Я не засуджую, але зрозуміти цього не можу, – поділився своєю думкою Данилко в інтерв’ю И Грянул Грэм.

Артист також наголосив на діях Алли Пугачової, яка нехай і слова не сказала щодо війни в Україні, однак всім своїм виглядом критикує вторгнення РФ на територію нашої країни. Співачка також активно захищає у мережі свого чоловіка Максима Галкіна, який не лише виступає проти війни, а й фінансово допомагав Україні, віддаючи частину заробітку з концертів.

– Вона все правильно робить. Я б багатьом порадив мовчати – це краще, ніж говорити. Мовчання – золото. Я її дуже поважаю, і також був у важких ситуаціях. Я їй дуже вдячний – вона за мене заступилася на Євробаченні, хоча я про це й не просив, – поділився своєю історією із життя шоумен.

Нагадаємо, що Аллу Пугачову активно критикують у Росії – це роблять як чиновники, так і режисери. Наприклад, щодо її однозначної позиції висловилися прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков та режисер Микита Міхалков. Щоправда, прямо їй щось сказати ніхто так і не наважився – артистка добре знайома з Путіним, тож її покарати ніхто не зможе.