Музыкант Андрей Данилко признался, что ему не дается семейная жизнь.

Артист отметил, у него нет семьи не потому что он не хочет, а потому что не получается.

— Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, сейчас принял. Если оно дано, оно будет. Мой друг Кирилл не планировал же двух детей в один год, просто так получилось… Судьба, — говорит Данилко.

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Стоит отметить, что о личной жизни Андрея Данилко мало что известно. Артист никогда не был женат, детей у него тоже нет. Некоторое время ему приписывали роман с Инной Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки, однако женщина счастлива в браке.