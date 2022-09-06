В России активно травят Аллу Пугачеву за ее позицию касательно войны. Ее мнение критикует даже прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и режиссер Никита Михалков.

— Есть артисты, которые запятнали себя абсолютно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, но Максиму Галкину с нами не по дороге — он делал очень плохие заявления, — сказал Песков.

Чиновник РФ заявил, что сам Путин к певице относится вполне нормально — за эти многие годы они неоднократно встречались, и достаточно хорошо знакомы друг с другом.

Известно, что пара уже давно выехала из России вместе со своими детьми. Максим критикует войну в Украине еще с конца февраля. Весной он выступал в Израиле, и часть заработанных средств была отправлена на помощь Украине.

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Это не понравилось властям РФ, из-за чего на Галкина завели уголовное дело. Всему виной его высказывания, за которые он может получить срок по законам России. Правда, очень маловероятно, что артист вернется на территорию страны-агрессора. По крайней мере, в ближайшее время.

За самого Галкина уже заступалась и его жена — недавно Пугачева опубликовала отрывок фильма Михалкова Раба Любви, где сам Никита проклинает людей и страну.

Сам режиссер уже ответил Пугачевой — в Telegram-канале он процитировал фразу Льва Толстого.

— Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира, — заявил Михалков.

Скорее всего, звездная пара не будет спешить с возвращением в Россию.