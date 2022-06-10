Американская певица Бритни Спирс вышла замуж за своего возлюбленного, фитнес-тренера Сэма Асгари.

Свадьба прошла в доме звезды в Лос-Анджелесе в узком кругу. На мероприятии присутствовало около 60 гостей, включая Дрю Бэрримор, Мадонну, Пэрис Хилтон, Кэти Хилтон и других.

Под венец Спирс шла в платье от модного дома Versace под песню Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love.

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— Я очень рад, что этот день настал и они поженились. Я знаю, что он так долго этого хотел. Он так заботится и поддерживает ее на каждом этапе пути, — сказал после церемонии менеджер Асгари Брэндон Коэн.

По словам инсайдеров, Бритни долго мечтала об этом дне.

— Бритни начала планировать и мечтать о своей свадьбе сразу после того, как в сентябре она обручилась. Для нее очень важно, что она наконец-то может выйти замуж. Она хочет, чтобы все было идеально, — сказал близкий к паре источник.

Также в сеть попали некоторые кадры с подготовки к торжественной церемонии, которые удалось сделать папарацци.

Известно, что сыновья Спирс — Шон и Джейден на церемонии не присутствовали. Однако свадьба не обошлась без незваных гостей. Первый супруг артистки Джейсон Александр тайно пробрался в дом и снимал подготовку к свадьбе на прямой эфир.

Мужчина кричал, что сорвет свадьбу, однако после этого его задержали и вывели с территории. Примечательно, что супруги были в браке 55 часов. Они поженились в январе 2004 года.

Напомним, в сентябре 2021 года Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари. Возлюбленный вручил ей кольцо, на котором выгравировано слово Львица.

В апреле 2022 года стало известно, что певица беременна в третий раз, однако позже она заявила о потере ребенка.