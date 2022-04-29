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Мне противно это слушать: Федишин о русскоязычной музыке и артистах-предателях

29 апреля 2022, 13:02
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Ірина Федишин

Певица Ирина Федишин призналась, что не может слушать русскоязычную музыку из-за “чувства отвращения”.

Такое чувство у нее появилось после полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

Также Федишин отметила, что артисты, которые молчат о войне или до сих пор находятся в России, не имеют права быть гражданами Украины.

– Такие люди не могут быть гражданами Украины, потому что мы сегодня поняли, насколько это важно – иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны. Из-за таких предателей мы сегодня имеем проблемы в стране – они сеяли здесь “русский мир”, пели русскоязычные песни, мало делали для украинской культуры, а это важно, — сказала артистка.

Ирина Федишин отметила, что сначала россияне пытались сеять в Украине русскую культуру, но теперь приходят сюда на танках.

— Россияне всегда делали свои премии, а наши артисты туда носились за теми премиями, потому что здесь им не хватало, тем самым сея “русский мир” в Украине. А россияне знали, что культура – ​​это важно. Они сначала зомбировали нашим людям мозги культурой, а затем заезжают сюда танками, ракетами и снарядами, — добавила певица.

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Источник
Зірковий шлях
Теги
Ирина Федишин, Війна в Україні
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