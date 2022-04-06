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Ночью в часовне: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер тайно поженились

6 апреля 2022, 11:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ночью в часовне: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер тайно поженились
Источник: Getty Images

Американская телезвезда Кортни Кардашьян и ее жених-барабанщик Трэвис Баркер тайно поженились в Лас-Вегасе после премии Грэмми, которая прошла 3 апреля.

Влюбленные устроили церемонию посреди ночи в свадебной часовне. Туда они отправились 4 апреля в 1.30 ночи. Их сопровождала охрана и личный фотограф.

Источники, связанные с парой, рассказали, что у 42-летней Кортни и 46-летнего Трэвиса было разрешение на регистрацию брака, которое они предоставили владельцу часовни. Мужем и женой их объявил двойник американского певца Элвиса Пресли. 

Ожидается, что тайная церемония — не единственное торжество, посвященное женитьбе пары. Они планируют несколько других празднований с большим размахом.

Напомним, что Кортни Кардашьян объявила о помолвке с Трэвисом Баркером в октябре 2021 года. Знаменитость поделилась новостью в Instagram, опубликовав совместное фото с Трэвисом. На снимке пара стоит на пляже отеля в Калифорнии в окружении огромного количества роз, выложенных в форме сердца.

Отметим, что Кортни и Тревис были знакомы давно, но отношения у знаменитостей завязались только в конце 2020 года.

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Источник
TMZ
Теги
Свадьба , сестри Кардашян
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