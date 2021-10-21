Американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась романтическими фотографиями помолвки с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Звезда показала трогательные фото, которые были сделаны на пляже в Монтесито (штат Калифорния). Влюбленные позировали на закате среди роз и свечей.

— Я просыпалась всю ночь, думая, что это сон, — подписала снимки Кортни.

Напомним, что Кортни Кардашьян объявила о помолвке 17 октября. Трэвис приготовил для нее сюрприз на берегу океана. Он построил на песке сердце из живых роз, выложил инициалы пары и расставил десятки свечей.

В такой романтической обстановке Кортни ответила ему согласием. Затем влюбленные отметили помолвку в кругу близких друзей в отеле Rosewood Miramar.

Пара начала встречаться в январе 2021 года. Трэвис во время романа с Кортни сделал татуировку с ее именем, а она набила фразу Я люблю тебя на руке.

Для Кардашьян этот брак станет первым, хотя она почти десять лет жила в гражданском браке со Скоттом Дисиком, от которого родила троих детей. Через полгода после рождения третьего ребенка Кортни и Скотт расстались.

А Трэвис Баркер был женат дважды — на Мелиссе Кеннеди и Шэнне Моукелер. Во втором браке у музыканта родилось двое детей: сын Лэндон и дочь Алабама.