42-летняя модель, телезвезда и бизнесвумен Кортни Кардашьян объявила о помолвке. Ее второй половинкой станет 45-летний Трэвис Баркер — музыкальный продюсер и барабанщик известной группы Blink 182.

Знаменитость поделилась новостью в Instagram, опубликовав совместное фото с Трэвисом. На снимке пара стоит на пляже отеля в Калифорнии в окружении огромного количества роз, выложенных в форме сердца.

Звезда кратко подписала фотографию — “Навсегда“.

Ким Кардашьян, младшая сестра Кортни, также отреагировала на новость, прокомментировав публикацию эмодзи в форме сердечек и обручальных колец с бриллиантом.

Кортни и Трэвис были знакомы давно, но отношения у знаменитостей завязались только в конце 2020 года. Они жили по соседству и были друзьями, но об их любовных отношениях мир узнал после совместного отдыха в доме матери Кортни.

Трэвис ранее состоял в браке с моделью Шанне Моаклер, и у них есть два общих ребенка.

Кардашьян также состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком и имеет троих детей.

Напомним, что в конце сентября звезда реалити-шоу снялась в откровенной фотосессии с актрисой Меган Фокс. На одних фото подруги снялись топлес, а на других звезды соблазнительно позировали на камеру с фруктами. Однако некоторые пользователи заметили фотошоп на снимках.