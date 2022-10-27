Тайская бизнесвумен стала владельцем конкурса Мисс Вселенная. Энн Джаккафонг Джакраджутатип заплатила в ходе сделки $20 млн.

Известно, что владельцем конкурса впервые стала женщина. Энн является генеральным директором компании JKN Global Group PCL, которую связывают с различными медиа, выпуском различных шоу, документальных фильмов и проектов болливуда как на рынке Азии, так и за его пределами.

Также она известна жителям Таиланда благодаря участию в различных реалити-шоу.

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Джакраджутатип активно защищает права трансгендеров, поскольку сама является трансгендером. По ее словам, компания приняла за честь сделку о приобретении, и сделает все, чтобы конкурс активно распространялся.

— Мы стремимся не только продолжить наследие конкурса, предоставляя платформу для увлеченных людей из разных слоев общества, культур и традиций, но и развивать бренд для следующего поколения, — заявила Энн.

Известно, что следующее мероприятие Мисс Вселенная 2022 года станет 71-м конкурсом, который состоится 14 января 2023 года в Новом Орлеане. Примечательно, что ранее совладельцем был Дональд Трамп.

В начале 2022 года изменили правила для конкурса Мисс Вселенная. С 2023 года будут допущены молодые матери, беременные, замужние и разведенные девушки.