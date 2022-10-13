Вечер Хэллоуина в 2022 году может стать отличным поводом сходить если не на вечеринку, то на тематическую фотосессию.

Поэтому настало время подумать, какой образ вы хотите воплотить на Хэллоуин в этом году.

Факты ICTV подготовили подборку идей макияжа на Хэллоуин 2022, который вы можете сделать себе самостоятельно.

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Макияж на Хэллоуин – как накрасится на праздник

Тематический макияж можно без проблем сделать в домашних условиях самому.

Для этого подойдет обычная декоративная косметика.

Если вы хотите сделать ваш образ более ярким, можно купить в специализированных магазинах разноцветные краски для тела.

Ими можно красиво разрисовать как лицо, так и шею, руки и т.д. С таким макияжем вы точно не останетесь без внимания.

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Если вы впервые будете создавать образ на Хэллоуин, лучше всего выбрать что-то несложное.

Но перед этим нужно сделать макияж накануне праздника.

Особенно, если вы не умеете рисовать. За основу грима можно брать повседневный макияж, а на нем уже рисовать разнообразные страшные детали.

Образ ведьмы на Хэллоуин

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В этом году интерпретировать образ ведьмы можно по-разному.

Подойдет make-up красивой ведьмочки с картами таро и сухоцветами. Баба-Яга тоже пользуется популярностью среди новичков в макияже.

Но основной акцент – большой нос с бородавками – рисовать будет очень сложно.

Для такого макияжа можно заранее приобрести различные декоративные элементы: накладной нос с горбинкой, метлу и седой парик.

Для макияжа ведьмочки используют черную или бордовую помаду, коричневые оттенки теней для глаз и прорисовывают морщины темным карандашом.

Скелет: макияж на Хэллоуин

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Этот образ можно доверить мастеру, ведь прорисовывать кости и их тени на лице не под силу новичку без соответствующего опыта.

Этот грим всегда популярен, поскольку именно череп и скелет очень сильно бросаются в глаза.

Для такого макияжа вам необходимо обвести черты лица черной подводкой для глаз, добавить различные краски для тела (беж, белый и черный).

Обязательно нужно прорисовать тени и сделать акцент на темных глазах.

Такой мейк выглядит устрашающе и символично. Ведь именно череп у многих людей ассоциируется со смертью и праздником Хэллоуина.

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Макияж красивой девушки Катрины

Многие предпочитают вызывать в окружающих на празднованиях Хэллоуина не страх, а эмоции удивления и получать комплименты.

Если скелет и ведьма для вас – очень банальные образы, перевоплотитесь в красавицу Санту Муэрте.

Ее образ пользуется популярностью на празднованиях Хэлловина в Мексике.

Как гласит легенда, в этот день к Катрине нельзя дотрагиваться, иначе она может рассыпаться в прах, так как девушка уже давно мертва.

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Такой мейк нелегкий, но он очень напоминает макияж скелета.

Чтобы не затруднять себе задачу, заранее закажите готовые переводные картинки для этого макияжа.

Стоят они недорого, но выглядят очень эффектно.

Если вы хотите нарисовать этот образ самостоятельно, нужно использовать такую же технику, как с черепом, но добавить в макияж побольше ярких цветов.

Не забудьте о красной помаде на губах.

Макияж клоуна

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Персонаж Стивена Кинга из книги “Оно” пугает очень многих людей.

В устрашающего клоуна в желтом одеянии наряжаются на Хэллоуин очень часто.

Такой образ подходит как мужчинам, так и женщинам.

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Чтобы нарисовать лицо клоуна, необходимо нанести на кожу светлую базу, сделать темный макияж глаз и прорисовать длинную улыбку красной помадой.

В идеале можно заказать перед праздником линзы “кошачий глаз”. С ними ваш образ на Хэллоуин получится более ужасающим.