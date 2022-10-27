Тайська бізнесвумен стала власником конкурсу Міс Всесвіт. Енн Джаккафонг Джакраджутатип заплатила під час операції $20 млн.

Відомо, що власником конкурсу уперше стала жінка. Енн є генеральним директором компанії JKN Global Group PCL, яку пов’язують з різними медіа, випуском різних шоу, документальних фільмів та проєктів Боллівуду як на ринку Азії, так і за його межами.

Також вона відома жителям Таїланду завдяки участі у різних реаліті-шоу.

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Джакраджутатип активно захищає права трансгендерів, оскільки сама є трансгендером. За її словами, компанія прийняла за честь угоду про придбання, і зробить все, щоби конкурс активно поширювався.

– Ми прагнемо не лише продовжити спадщину конкурсу, надаючи платформу для захоплених людей з різних верств суспільства, культур та традицій, а й розвивати бренд для наступного покоління, – заявила Енн.

Відомо, що наступний захід Міс Всесвіт 2022 року стане 71-м конкурсом, який відбудеться 14 січня 2023 року у Новому Орлеані. Цікаво, що раніше співвласником був Дональд Трамп.

На початку 2022 року змінили правила для конкурсу Міс Всесвіт. З 2023 року будуть допущені молоді матері, вагітні, заміжні та розлучені дівчата.