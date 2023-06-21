Премьера документального фильма Культура vs война. Антитела состоится 21 июня в 16:00. Смотреть фильм можно на YouTube-канале Фактов ICTV.

Это первый документальный фильм из цикла Культура vs война, который рассказывает миру о ценностях и смыслах украинской культуры, которые помогают украинцам оказывать достойное сопротивление агрессору, и украинских артистах, которые поставили творчество на паузу, чтобы защищать нашу страну.

До 24 февраля 2022 года Антитела собирали стадионы по всей стране, выпустили десятки видеоклипов, выступали в турах по Европе и Америке, и получили любовь миллионов слушателей.

Музыканты никогда не стояли в стороне от того, что происходило в их стране — в 2014 году активно занимались волонтерством и помогали защитникам на фронте. А с началом полномасштабной войны участники группы Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь встали на защиту Украины, присоединившись к 130 батальону ТРО ВСУ.

— Пример того, что Антитела оставили инструменты и микрофоны, и пошли воевать — это логичное решение. Потому что если в твой дом приходит грабитель и хочет убить тебя и забрать все самое ценное, что у тебя есть, например, жизнь детей, то ты должен просто выгрызть ему горло, — говорит в фильме Тарас Тополя.

Во время службы Антитела участвовали в боях за Киев, позже работали парамедиками в горячих точках на Харьковщине, спасая жизни украинских военных. В перерывах между дежурствами на передовой музыканты дали более сотни интервью иностранным медиа, записали совместную песню с Эдом Шираном и выступили на одной сцене с Боно и The Edge.

Проект Культура vs війна создается Ассоциацией Содействия развитию кинематографа в Украине — смотри украинское! при поддержке Европейского Союза European Union in Ukraine, Фонда МХП-Громаде и компании Вавилон.

Команда фильма: