Украинская певица Мария Бурмака заступилась за Виталия Козловского из-за критики музыканта. Артиста обвиняют в переобувании, ведь Виталий выступал в Москве после 2014 года.

Сейчас Козловский взял в руки оружие, чтобы защищать Украину, и Мария напомнила, что ошибаться — это свойственно для всех.

— Он много сделал грубых ошибок — выступал на Дне победы и дружил с пророссийской экс-главой Славянска Нелей Штепой — это было только на руку “русскому миру”, который к нам пришел. Это грубые ошибки, но людям свойственно делать их. Иногда ошибки исправляют, о них сожалеют, а люди всегда будут хейтить — к этому надо быть готовым, — заявила Бурмака в интервью Алине Доротюк.

Певица напомнила, что многие хейтеры сейчас в тылу, в то время как Козловский пошел на службу, и уже почти закончил курс молодого бойца. За это Мария отдала ему дань уважения.

— Он там, где должен быть. Моя честь, респект и уважение. Виталик, держись, — поддержала артистка музыканта.

Ранее Козловский рассказал об условиях прохождения обучения в армии. Будучи в бригаде Рубеж, певец нашел минутку, чтобы отдохнуть в палатке. К нему сразу же подошли четырехлапые друзья, которым захотелось тепла.