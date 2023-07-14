Українська співачка Марія Бурмака заступилася за Віталія Козловського через критику музиканта. Артиста звинувачують у перевзуванні, адже Віталій виступав у Москві після 2014 року.

Нині Козловський узяв до рук зброю, щоб захищати Україну, і Марія нагадала, що помилятися – це властиво для всіх.

– Він багато зробив грубих помилок – виступав на Дні перемоги і товаришував із проросійською екс-головою Слов’янська Нелею Штепою – це було тільки на руку “русскому міру”, який до нас прийшов. Це грубі помилки, але людям властиво робити їх. Іноді помилки виправляють, про них шкодують, а люди завжди будуть хейтити – до цього треба бути готовим, – заявила Бурмака в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Співачка нагадала, що багато хто з хейтерів зараз у тилу, в той час як Козловський пішов на службу, і вже майже закінчив курс молодого бійця. За це Марія віддала йому данину поваги.

– Він там, де має бути. Моя честь, респект і повага. Віталіку, тримайся, – підтримала артистка музиканта.

Раніше Козловський розповів про умови проходження навчання в армії. Перебуваючи в бригаді Рубіж, співак знайшов хвилинку, щоб відпочити в наметі. До нього одразу ж підійшли чотирилапі друзі, яким захотілося тепла.