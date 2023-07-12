Певец и военный Виталий Козловский показал условия, в которых защищает Украину с оружием в руках. Сейчас артист проходит курс молодого бойца, чтобы стать полноценным солдатом в Гвардии наступления. Свой быт он показал поклонникам в Instagram.

Так, будучи в бригаде Рубеж, певец нашел минутку, чтобы отдохнуть в палатке. Музыканту составили компанию два котика, которые подходят к Виталию, чтобы их погладили. Заметно, что четырехлапых любимцев в этой локации очень любят и кормят.

В палатке также можно увидеть и антенну спутниковой связи Starlink, благодаря которой Виталий и публикует интересные видео в сети.

Напомним, что музыкант уже больше трех недель в лавах армии — он получил повестку в средине июня, и уже под конец месяца отправили обучаться военному делу. За первую неделю Козловский пожаловался на усталость — физическую и моральную. Артист мотивируется тем, что его старания не будут напрасными — наши защитники должны быть готовы к любым условиям.

Чтобы быть эффективной боевой единицей, Козловский сбрил бороду — артист не расстроился потере части своего имиджа. Фанаты оценили поступок Виталия, заявив, что он помолодел на 20 лет.