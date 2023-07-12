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Скучно не будет: Козловский показал, в каких условиях проходит обучение в армии

12 июля 2023, 14:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Козловський

Певец и военный Виталий Козловский показал условия, в которых защищает Украину с оружием в руках. Сейчас артист проходит курс молодого бойца, чтобы стать полноценным солдатом в Гвардии наступления. Свой быт он показал поклонникам в Instagram.

Козловський

Так, будучи в бригаде Рубеж, певец нашел минутку, чтобы отдохнуть в палатке. Музыканту составили компанию два котика, которые подходят к Виталию, чтобы их погладили. Заметно, что четырехлапых любимцев в этой локации очень любят и кормят.

Козловський

В палатке также можно увидеть и антенну спутниковой связи Starlink, благодаря которой Виталий и публикует интересные видео в сети.

Напомним, что музыкант уже больше трех недель в лавах армии — он получил повестку в средине июня, и уже под конец месяца отправили обучаться военному делу. За первую неделю Козловский пожаловался на усталость — физическую и моральную. Артист мотивируется тем, что его старания не будут напрасными — наши защитники должны быть готовы к любым условиям.

Чтобы быть эффективной боевой единицей, Козловский сбрил бороду — артист не расстроился потере части своего имиджа. Фанаты оценили поступок Виталия, заявив, что он помолодел на 20 лет.

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Война в Украине Виталий Козловский
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