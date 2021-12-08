На телеканале СТБ прошел финал романтического реалити Холостячка. Однако один из фаворитов среди зрителей Максим Тарапата покинул реалити за шаг до финала. К слову, именно ему на протяжении всего сезона приписывали победу и роман со Златой Огневич.

Факты ICTV расспросили Максима Тарапату о его участии в Холостячке, планах на будущее, также о том, какую девушку он видит рядом с собой.

— Насколько для вас сюрпризом был вылет из реалити, буквально за шаг до финала?

— Ну для меня это был большой сюрприз. Именно в тот день я точно не ожидал, что так все закончится. Особенно, учитывая то, как у нас развивались отношения со Златой. И тем более, как прошло свидание и встреча с ее родными.

— Если вы анализировали свой вылет уже после реалити, то какие для себя ответы нашли?

— Злата очень четко тогда ответила. Я думаю, что она на определенном этапе в проекте давала шанс нашим отношениям. Однако потом поняла, что ее чувства к другим мужчинам сильнее. Она призналась в этом себе и мне. И отпустила меня. А как сложились наши отношения после проекта — смотрите в финальном пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта в эту пятницу в 19.00 на СТБ.

— На протяжении всего проекта, с другими участниками была конкуренция. Как она чувствовалась, как вы решали это?

— Конкуренция безусловно была. Но мне эта формулировка кажется не совсем правильной, ведь мы не на турнире. Поэтому, это больше о чувстве ревности, с которым порой было нелегко совладать. И чем дальше мы все заходили, тем сильнее это ощущалось. Здесь только самоконтроль и фокус на том, зачем я пришел на проект. Моей целью было не конкурировать с ребятами, а выстраивать отношения со Златой.

Да, мне порой было больно чувствовать и наблюдать, как у ребят параллельно тоже выстраиваются и развиваются отношения, но для меня был фокус все-таки на моей истории со Златой. Пытался абстрагироваться от того, что происходит с ребятами. Для меня было по-настоящему только то, что между нами.

— Участники первого сезона по итогу многие подружились. А у вас ни с кем не сложились такие дружеские отношения?

— Дружба у нас тоже сложилась, несмотря на то, что мы были долгое время конкурентами, и у нас даже были конфликты внутри проекта. Все-таки все ребята порядочные. В данном случае все понимали, что окончательный выбор делает Злата, но главное, что по отношению к друг другу все вели себя достойно. И, в том числе, у меня тоже появились друзья на проекте. Я близко общаюсь с Андреем Задворным, Владом Ясько, Ромой Свечкоренко. А также с Андреем Хветкевичем и с Димой Шевченко.

— Какую избранницу вы можете видеть рядом с собой? Какие крайне важные или приоритетные вещи?

— У меня нет четких критериев, какой она должна быть. Все сводится к тому, есть чувства или нет. Важно, насколько нам друг с другом легко, есть ли контакт на интеллектуальном уровне.

Важно понимать, куда мы вместе двигаемся. Мне главное, чтобы девушка развивалась, чтобы нам вместе было хорошо, легко, чтобы я мог ей доверять, чтобы она меня зажигала и возбуждала. И обязательно взаимно. Сочетание этих факторов может быть разным, но когда они совмещаются в магической формуле, это и есть твой человек.

— Вы также живете в другой стране. Рассматривали ли для себя иностранных девушек в качестве жены?

— На определенном этапе я об этом думал, но с годами убедился, что мне очень важно все-таки взаимопонимание на уровне менталитета. То есть то, как можно общаться, шутить с нашими людьми, ни с одной нацией не получится. Эта близость идет с самого детства, и она для меня важна. Поэтому я для себя не рассматриваю отношения с иностранными девушками.

— Вопрос быта. Как вы к нему относитесь? Какая у вас четкая позиция по этому поводу.

— Моя четкая позиция в том, что женщина не домохозяйка и мужчина тоже не домохозяин. В данном случае этот момент пара решает совместно. В то же время если женщина строит карьеру, то да, этот вопрос можно отдать на аутсорс, здесь нет обязанностей — есть взаимопонимание и некие договоренности партнеров.

— Готовы ли вы к экспериментам в интимной жизни? Стоил ли идти на компромисс в этом вопросе в угоду пристрастиям партнера?

— В интимной жизни должно быть место экспериментам. Но эксперименты возможны только в случае, если они двоим доставят удовольствие. Если у одного из партнеров нет желания или готовности, давить не стоит. Здесь, как ни в чем другом, важно, чтобы желание экспериментировать было взаимным.

— Смогли бы вы простить измену в отношениях?

— Что касается сексуальной измены, я допускаю что смогу простить подобную одноразовую ошибку. Это очень больно, и в паре предстоит немалая работа, чтобы это пережить. Здесь важно отношение к измене партнера, насколько человек раскаивается. Учитывая, что люди живут годами вместе, всякое может произойти, и здесь никто не застрахован. Единственное, что для меня будет непростительным, это роман на стороне. Ведь здесь идет речь о долгосрочном обмане.

— Будете ли вы развиваться в медиа в дальнейшем?

Посмотрим, как сложится жизнь. Я сейчас вижу, что мой жизненный опыт определенным людям интересен. Если он и дальше будет кому-то полезен, то я с удовольствием буду делиться. Но я не ставлю для себя блогерство и медийность на первое место.

— Чему вас научили отношения со Златой?

— Я убедился, что искренность — это залог всего, и нужно до конца оставаться собой. Если это удается, то все будет хорошо. И все в отношениях определяют чувства. Нужно слушать свое сердце.