Это наш позор! Акунин, Парфенов, Хаматова требуют прекратить войну с Украиной

Российские деятели культуры призвали остановить войну против Украины.

Полный текст обращения опубликовал писатель и журналист Михаил Зыгарь. Далее — без изменений:

Начавшаяся война России против Украины – это позор.

Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколением совсем юных и не родившихся еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государство. Мы призываем всех граждан России сказать НЕТ этой войне.

Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью “нацистов” и нуждается в том, чтобы его “освобождали”.

Мы требуем прекратить эту войну.

Под обращением подписались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Владимир Сорокин, драматург Иван Вырыпаев, режиссеры Владимир Мирзоев, Андрей Хржановский и Илья Хржановский, журналист, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, журналист Леонид Парфенов, издатель Ирина Прохорова, актриса Чулпан Хаматова.

К слову, в нескольких городах России люди уже вышли на акции протеста. Они скандируют Нет войне и призывают Путина прекратить вторжение в Украину. В Москве и Санкт-Петербурге начали задерживать митингующих.