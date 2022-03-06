На фоне войны в Украине многие российские звезды спешно покинули пределы страны-агрессора. Многочисленные санкции Европы и США в скором времени вернут Путина и граждан России в каменный век, а крупнейшие бренды ушли с рынка страны, оставляя пустые полки магазинов.
Так, известный журналист и кинокритик Антон Долин спешно покинул свою родную страну в связи с войной.
— Мы уехали, и причина всего одна – преступная война в Украине, инициированная руководством РФ. Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово, заявил Долин.
Он также добавил, что всю сознательную жизнь отказывался уезжать, хотя такая возможность у него была. Но Долин оставался в России, поскольку это его родина, и другой он не желал. Но никакой России больше нет, это “курица с отрубленной головой”.
— Весь мир рухнул десять дней назад. Жизнь каждого человека, живущего в России, говорящего по-русски или хотя бы причастного к русской культуре, изменилась необратимо. Просто многие (большинство?) еще этого не осознали. У украинцев будет шанс восстать из пепла и руин, они станут лишь сильнее и смогут – если захотят – забыть о перенесенных страданиях. У нас на забвение не будет ни возможностей, ни права. Мы заклеймены.
Режиссер Кантемир Балагов тоже сообщил об отъезде из России.
— Мы покинули Россию. Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать — это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые против этого кошмара.
Также не стала ждать полного краха российской экономики и Ксения Собчак. Журналистка подтвердила в своем Telegram-канале, что действительно покинула Россию и улетела в Стамбул — якобы отправилась на каникулы с сыном. По ее заявлениям, поездка была запланированой, и ее муж Константин Богомолов остается в Москве.
— Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств и яхт. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить, — написала Собчак.
Однако по заявлениям СМИ, 4 марта Богомолова заметили в аэропорту Шереметьево, в ожидании вылета в Тель-Авив. Собчак заметили в аэропорту Тель-Авива 5 марта вместе с сыном.
Также не стали засиживаться в Москве Рената Литвинова и Земфира. Российские СМИ писали, что артистки улетели в Париж.
Россию покинула и Пугачова — ее муж Галкин также не стал оставаться в упадающей стране. По данным российских СМИ, примадонну видели в аэропорту Внуково-3, который расположен в Москве.
Зарубежные Telegram-каналы также заявляют, что Киркоров покинул свою люимую страну даже несмотря на болезнь отца. О войне в Украине Филипп тоже не говорит.