На фоне войны в Украине многие российские звезды спешно покинули пределы страны-агрессора. Многочисленные санкции Европы и США в скором времени вернут Путина и граждан России в каменный век, а крупнейшие бренды ушли с рынка страны, оставляя пустые полки магазинов.

Так, известный журналист и кинокритик Антон Долин спешно покинул свою родную страну в связи с войной.

— Мы уехали, и причина всего одна – преступная война в Украине, инициированная руководством РФ. Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово, заявил Долин.

Он также добавил, что всю сознательную жизнь отказывался уезжать, хотя такая возможность у него была. Но Долин оставался в России, поскольку это его родина, и другой он не желал. Но никакой России больше нет, это “курица с отрубленной головой”.

— Весь мир рухнул десять дней назад. Жизнь каждого человека, живущего в России, говорящего по-русски или хотя бы причастного к русской культуре, изменилась необратимо. Просто многие (большинство?) еще этого не осознали. У украинцев будет шанс восстать из пепла и руин, они станут лишь сильнее и смогут – если захотят – забыть о перенесенных страданиях. У нас на забвение не будет ни возможностей, ни права. Мы заклеймены.

Режиссер Кантемир Балагов тоже сообщил об отъезде из России.