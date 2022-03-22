Актриса Маша Машкова поддержала Украину и рассказала, что она не может найти общий язык из-за этого с родным отцом, российским актером Владимиром Машковым.

Накануне Машков стал хедлайнером сборища в Лужниках в России, где проходил так называемый концерт-митинг. В рамках шабаша выступали известные россияне, в частности Владимир Машков. Актер откровенно поддержал убийства украинцев и войну РФ против нашей страны.

Однако такая позиция совсем не близка его единственной дочери Маше. 36-летняя актриса, которую большинство людей помнят благодаря сериалу Не родись красивой, проживает в США вместе с двумя дочерьми и мужем, наполовину украинцем.

С актрисой связались журналисты из CNN, чтобы получить комментарий.

— Позавчера позвонил папа… Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Я предупредила отца, что мне позвонили из CNN, и раз он публично вышел, выйду и я, и буду говорить о том, что видела своими глазами. Я много работала в Украине. Спросила, что я могу сказать публично из всего того, что он мне говорит. Он сказал. Я повторила в прямом эфире CNN, — поделилась Маша Машкова в Instagram.

Она отметила, что ей несколько легче высказываться, так как она и дети находятся в другой стране. Однако Мария отметила, что ей пришлось ослушаться отца.

— Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Не надо выбирать — мои дети или тюрьма. Поэтому говорю. Вот только пришлось отца ослушаться. Но это ничто по сравнению со смертями, которые продолжаются в эту секунду. Со всех сторон. Остановите войну, отцы! Одна из дочерей, — заявила актриса.

В частности, в комментарии CNN Машкова высказала свою позицию относительно войны РФ против Украины. Также она отметила, что очень любит отца и бабушку, но теперь вряд ли когда-нибудь вернется в РФ.

— Происходящее сейчас невозможно представить, допустить. И то, что многие россияне, в том числе мой папа, верят в то, что насилие можно как-то оправдать – это крает мне сердце. Но это ничто в сравнении с тем, что сейчас переживает украинский народ, погибая, – заявила Маша.

Она добавила, что у нее много друзей и коллег в Украине. Более того, были времена, когда она работала в нашей стране.

— Ни один из них не ненавидел меня за то, что я россиянка. И ни один из них не просил, чтобы его спасал мистер Путин, – заверила она.

Для того, кто не знает, Машкова снималась в очень популярном сериале Крепосная.

Кстати, ее папа Владимир Машков тоже работал в Украине. В частности, он провел не один день в Одессе, когда снимался в сериале Ликвидация.

— Он попросил меня немедленно возвращаться в Россию, взять с собой моих дочерей, быть хорошей россиянкой, извиняться за измену и быть с русским народом, с моим народом, помогать бороться против украинских нацистов, — рассказала Машкова.

По словам актрисы, она решила высказать свою позицию потому, что является не только дочерью, но и мамой. Машкова воспитывает двух девочек. Друг одной из ее девочек, ее учитель танцев по имени Даня, живет в Киеве.

— Наверное, из-за их дружбы я приняла решение заявить о своей позиции по поводу этой войны. Ибо когда началась бомбардировка, моя дочь была в ужасе. Мы постоянно созванивались с Даней. И из-за Дани я говорю сейчас. Я знаю, что значит для него то, что падают бомбы. И потому, что это может означать для моей дочери потом в жизни, — объяснила Маша.

Фото: Masha Mashkova