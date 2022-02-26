Приспешники президент РФ Владимира Путина активизировались на информационном фронте. Российские лидеры мнений, звезды и журналисты за рубли готовы поддерживать убийства украинцев и вторжение оккупантов в нашу страну.
В РФ действует тотальная цезура. Граждане этой страны просто не знаю правды. А вот так называемые лидеры мнений лишь поддерживают террористические власти России. Каждый может внести этот вклад. Стоит массово жаловаться на профиле пропагандистов и лидеров мнений, поддержавших захватчиков. Мы собрали списки из разных порталов и соцсетей. В дальнейшем они будут обновляться.
Список лидеров мнений, поддержавших вторжение РФ в Украину в Instagram:
- Яна Рудковська
- Сергей Лазарев (и сразу блокируйте его Telegram)
- Matrang
- Рита Дакота
- Алексей Щербаков
- Нурлан Сабуров
- Рустем Рептилоид
- Павел Воля
- Баста
- Джиган
- Тина Канделаки
- Николай Басков
- Оксана Марченко
- Сергей Жуков (и сразу блокируйте его Telegram)
- Игор Николаев
- Михаил Галустян
- Стас Костюшкин
- Наташа Королева (и сразу блокируйте ее Telegram)
- Елена Блиновская
Кроме того, есть ряд так называемых украинских звезд, однако развлекать им больше по душе российских захватчиков. Последние восемь лет они активно гастролировали в России, а когда Украину начали бомбить по всем фронтам, то они даже не удосужились написать, кто на нас напал. Они, наверное, хотят мира, ведь так легче зарабатывать и там, и там, но одного хештега мало.
Также немало Telegram-каналов, публикующих фейки об Украине и наших военных. Более того, они выкладывают видео и фото с перемещением украинской военной техники.
Список Telegram-каналов, которые следует блокировать:
- @boris_rozhin
- @grey_zone
- @go338
- @omonmoscow
- @wingsofwar
- @chvkmedia
- @hackberegini
- @mig41
- @pezdicide
- @SergeyKolyasnikov
- @MedvedevVesti
- @SIL0VIKI
- @balkanossiper
- @pl_syrenka
- @brussinf
- @lady_north
- @sex_drugs_kahlo
- @usaperiodical
- @russ_orientalist
- @vladlentatarsky
- @neoficialniybezsonov
- @rybar
- @milinfolive
- Booms Claymore Air
Список YouTube-каналов, которые следует блокировать: