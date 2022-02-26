Приспешники президент РФ Владимира Путина активизировались на информационном фронте. Российские лидеры мнений, звезды и журналисты за рубли готовы поддерживать убийства украинцев и вторжение оккупантов в нашу страну.

В РФ действует тотальная цезура. Граждане этой страны просто не знаю правды. А вот так называемые лидеры мнений лишь поддерживают террористические власти России. Каждый может внести этот вклад. Стоит массово жаловаться на профиле пропагандистов и лидеров мнений, поддержавших захватчиков. Мы собрали списки из разных порталов и соцсетей. В дальнейшем они будут обновляться.

Список лидеров мнений, поддержавших вторжение РФ в Украину в Instagram:

Кроме того, есть ряд так называемых украинских звезд, однако развлекать им больше по душе российских захватчиков. Последние восемь лет они активно гастролировали в России, а когда Украину начали бомбить по всем фронтам, то они даже не удосужились написать, кто на нас напал. Они, наверное, хотят мира, ведь так легче зарабатывать и там, и там, но одного хештега мало.

Также немало Telegram-каналов, публикующих фейки об Украине и наших военных. Более того, они выкладывают видео и фото с перемещением украинской военной техники.

Список Telegram-каналов, которые следует блокировать:

Список YouTube-каналов, которые следует блокировать: