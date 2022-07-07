Анимационный фильм Тигр бродит рядом вышел в онлайн-кинотеатре Takflix. Режиссер ленты – Анастасия Фалилеева.

Фильм исполнен в технике stop motion. Интересно, что все куклы и декорации для короткометражки созданы из мусора.

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Тигр бродит рядом – это фэнтезийная анимационная лента о девушке Кацуми, мысли которой переполнены грустью и тревогой. Она чувствует себя обузой для друзей и близких, а также видит жуткие знаки, указывающие, что ее жизнь оказалась в точке невозвращения. В итоге девушка решается покончить жизнь самоубийством. Именно в этот момент появляется мистический Тигр — его озвучил украинский актер Андрей Лидаговский.

Ранее ленту показали на международных фестивалях в Токио, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Стокгольме и Будапеште. Национальная премьера Тигр бродит рядом состоялась на Одесском международном кинофестивале в 2021 году.