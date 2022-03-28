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В РФ запретили Масяню после эпизода о войне в Украине

28 марта 2022, 11:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В РФ запретили Масяню после эпизода о войне в Украине

В России запретили Масяню. Роскомнадзор блокирует сайт с мультсериалом. Последний эпизод был посвящен войне РФ против Украины.

В Facebook автор проекта Олег Куваев написал, что получил сообщение от Роскомандзора о блокировке сайта mult.ru на основании решения Генпрокуратуры РФ.

— Mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители, сайтом уже крайне редко пользуемся, все на YouTube в основном, — написал он.

В последнем эпизоде Масяня вместе с Хрюнделем обсуждают последние новости. В конце серии он подходит к президенту РФ Владимиру Путину, называет его нацистом и оставляет ему японский меч для самоубийства.

— Тысячи невинных людей гибнут из-за тебя. Из-за твоего вздутого комплекса неполноценности, — говорит Масяня Путину.

В России всячески пытаются скрыть правду о войне в Украине, хотя весь цивилизованный мир призывает Путина немедленно прекратить огонь. Против войны в нашей стране выступают и всемирно известные люди.

Так, выразили поддержку Украине и продюсеры кинопремии Оскар. Они почтили минутой молчания всех жертв войны.

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Теги
Війна в Україні , Мультфільм
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