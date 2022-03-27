Украинская певица Злата Огневич выступила для украинских воинов в бомбоубежище. На импровизированной сцене также появились и другие артисты — группа Без обмежень и актеры Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Злата сказала, что для нее честь петь для бойцов, отметив, что во время таких выступлений она мысленно отправляет каждому силу и поддержку.

— Скажу, что боевой дух, мотивированность – на самом высоком уровне! Мы все верим в нашу победу, — отметила Огневич.

Также она сказала, что концерты в бомбоубежищах прошли успешно.

— Чувствую боевой дух и возвышение! Наши бойцы – герои и сила, — написала Злата в Instagram.

Украинские артисты во время войны поддерживают наших бойцов и мирных жителей как могут. Так, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел для харьковчан, которые вынуждены прятаться в метро.