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Верим в победу! Злата Огневич и Без обмежень спели для воинов в бомбоубежище

27 марта 2022, 11:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Верим в победу! Злата Огневич и Без обмежень спели для воинов в бомбоубежище
Источник: Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич выступила для украинских воинов в бомбоубежище. На импровизированной сцене также появились и другие артисты — группа Без обмежень и актеры Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Злата сказала, что для нее честь петь для бойцов, отметив, что во время таких выступлений она мысленно отправляет каждому силу и поддержку.

— Скажу, что боевой дух, мотивированность – на самом высоком уровне! Мы все верим в нашу победу, — отметила Огневич.

Также она сказала, что концерты в бомбоубежищах прошли успешно.

— Чувствую боевой дух и возвышение! Наши бойцы – герои и сила, — написала Злата в Instagram.

Украинские артисты во время войны поддерживают наших бойцов и мирных жителей как могут. Так, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел для харьковчан, которые вынуждены прятаться в метро.

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