Певица Тина Кароль в Израиле собрала 2 млн грн для помощи больнице в Днепре

В Instagram-stories артистка обнародовала фото с благотворительного концерта, который проходил при поддержке посольства Украины в Израиле.

— Было собрано 2 млн грн. Деньги пойдут на потребности четвертой городской клинической больницы в Днепре. В настоящее время эта больница стала медицинским хабом для раненых и пострадавших из днепропетровской, запорожской областей и Мариуполя, — написала Тина Кароль.

Исполнительница рассказала, что Днепровская больница обратилась к ней за помощью. Им нужны лекарства и специфические медикаменты.

— Целью нашего благотворительного вечера был сбор денег для помощи в покупке того, что больше всего необходимо госпиталю. Сейчас мы все посвящены одному делу и каждый на своем фронте. Мы хотим сохранить Украину и верим в нашу победу, — подчеркнула Тина Кароль.

Ранее артистка находилась в Варшаве (Польша). Там Тина Кароль вышла на митинг против войны в Украине.

В Instagram она опубликовала серию видео, на которых видно сотни людей. Певица идет впереди и поет акапельно песни, а за ней колона из людей, проживающих в Польше, с флагами Украины, портретами президента страны-агрессора Владимира Путина и плакатами с призывом остановить войну.