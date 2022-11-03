Певец Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой) рассказал о том, что ему звонил музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который сбежал из Украины в РФ.

Говорит, цель звонка своего эск-продюсера не понял. Возможно, путинист был в нестабильном, неадекватном состоянии.

— Я его заблокировал, отписался в Instagram… Я не знаю, там вот эти разговоры стандартные от Юры. Мне не о чем говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека, — подчеркнул Wellboy.

Сам артист пока что не нашел нового продюсера, однако отмечает, у него отличная команда, с которой они все делают.

Сейчас смотрят

— Есть люди-единомышленники, которые помогают мне постоянно. Поэтому сказать, что я полностью самостоятельный, нельзя. Но за этот год я действительно стал более самостоятельным. Мне уже нельзя сказать, что мне делать, писать, исполнять… В большинстве случаев я отвечаю сам за себя, — рассказал Антон.

Напомним, до июня 2022 года Юрий Бардаш не объявлял публично свою позицию по поводу полномасштабной войны в родной стране. Позже он выдал, сравнив Украину с нацистской Германией.

Сперва предатель отсиживался в Грузии, однако спустя пять месяцев ему стали поступать угрозы, и Бардаш решил сбежать в Москву.