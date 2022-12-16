Український артист Wellboy випустив свій новий альбом 8 марабу. Разом із новою платівкою він також представив кліп на пісню Додому.

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Загалом новий альбом музиканта складається з восьми композицій, і шість із них нові для слухачів. У збірку також потрапив відомий трек Гуси, який потрапив до Топ-100 Apple Music Ukraine вперше для нашої країни.

Відомо, що робота над альбомом розпочалася під час війни в Україні – повномасштабне вторгнення залишило слід на альбомі. Збірка 8 марабу – про біль розлуки коханих, і про тугу за домом, і про футуристичні прогнози на наступний рік, і про кохання.

– Лелека стала символом альбому. Мені цей птах до душі. Тому що він приносить добрі новини та дітлахів, і я вірю в те, що Україна переродиться після війни і скоро буде мирне небо. Сім’ю, я вважаю, найважливішим, що ми маємо. Вона ніколи від нас не відвернеться. У житті можуть змінюватися друзі, вороги, але сім’я в нас одна. Хотілося показати, що треба гартуватися, зберігати це багаття, грітися разом, обійматися і триматися в такі тяжкі часи для України, – заявив Wellboy.

Нагадаємо, що у листопаді в родині Wellboy трапилося горе – померла його прабабуся. Артист відреагував на це, опублікувавши в Instagram відео разом із нею.