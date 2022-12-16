Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Відразу шість нових пісень: Wellboy випустив альбом про почуття під час війни

16 Грудня 2022, 10:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Wellboy

Український артист Wellboy випустив свій новий альбом 8 марабу. Разом із новою платівкою він також представив кліп на пісню Додому.

Зараз дивляться

Загалом новий альбом музиканта складається з восьми композицій, і шість із них нові для слухачів. У збірку також потрапив відомий трек Гуси, який потрапив до Топ-100 Apple Music Ukraine вперше для нашої країни.

Відомо, що робота над альбомом розпочалася під час війни в Україні – повномасштабне вторгнення залишило слід на альбомі. Збірка 8 марабу – про біль розлуки коханих, і про тугу за домом, і про футуристичні прогнози на наступний рік, і про кохання.

– Лелека стала символом альбому. Мені цей птах до душі. Тому що він приносить добрі новини та дітлахів, і я вірю в те, що Україна переродиться після війни і скоро буде мирне небо. Сім’ю, я вважаю, найважливішим, що ми маємо. Вона ніколи від нас не відвернеться. У житті можуть змінюватися друзі, вороги, але сім’я в нас одна. Хотілося показати, що треба гартуватися, зберігати це багаття, грітися разом, обійматися і триматися в такі тяжкі часи для України, – заявив Wellboy.

Нагадаємо, що у листопаді в родині Wellboy трапилося горе – померла його прабабуся. Артист відреагував на це, опублікувавши в Instagram відео разом із нею.

Читайте також:
Відразу шість нових пісень: Wellboy випустив альбом про почуття під час війниНе хочеться навіть згадувати його: Wellboy про раптовий дзвінок путініста Бардаша з РФ

Теги
Wellboy
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь