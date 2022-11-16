Певец Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой) рассказал, что в его семье случилось горе. Артист сообщил, что не стало его близкого человека — прабабушки Вари.

В Instagram музыкант обнародовал видео, на котором присутствует его прабабушка. Очевидно, видео снято до полномасштабной войны, поскольку на нем фигурирует путинист и бывший продюсер Wellboy Юрий Бардаш. На момент снятия ролика прабабушке Варе был 91 год.

— Бабушки Вари сегодня не стало, лучших женщин я не встречал, — написал Антон под видео.

Подписчики выражают артисту свои соболезнования в комментариях.

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