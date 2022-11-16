Певец Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой) рассказал, что в его семье случилось горе. Артист сообщил, что не стало его близкого человека — прабабушки Вари.
В Instagram музыкант обнародовал видео, на котором присутствует его прабабушка. Очевидно, видео снято до полномасштабной войны, поскольку на нем фигурирует путинист и бывший продюсер Wellboy Юрий Бардаш. На момент снятия ролика прабабушке Варе был 91 год.
— Бабушки Вари сегодня не стало, лучших женщин я не встречал, — написал Антон под видео.
Подписчики выражают артисту свои соболезнования в комментариях.
Сейчас смотрят
- Сочувствую… Пусть будет вашим ангелом-хранителем, взирающим с неба на вас с любовью.
- С нее начиналась большая история, и без нее она продолжится! Спасибо ей за тебя. В раю хотя бы без тревог.
- Сочувствую! У тебя была хорошая бабушка.
- Сочувствую! Она всегда будет рядом с тобой, в твоем сердце…
- Больно терять родных. Но они всегда рядом, — пишут пользователи сети.