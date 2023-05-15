Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил организаторам Евровидения 2023 выступление Зеленского на конкурсе, но получил отказ. Об этом чиновник рассказал в интервью The Guardian.

Ткаченко заявил, что отправил письмо с предложением еще прошлой субботы 6 мая, и спустя несколько дней получил ответ с отказом. Министр добавил, что это не был официальный запрос от президента, а сам Зеленский узнал об этом только накануне Евровидения 2023.

Сам Ткаченко отметил, что в условиях совместной организации конкурса Украины и Британии было бы очень уместным выступление Зеленского. Впрочем, сам ответ EBU поразил министра — организаторы отказали в выступлении из-за политического подтекста, а само шоу несет развлекательный характер. К тому же, это противоречит строгим правилам, которые лежат в основе конкурса.

Напомним, что ранее издание The Times заявили о предложении появления Зеленского на Евровидении 2023 от Офиса президента. Спустя время в самом ОП опровергли факт обращения. Теперь стало известно, что это сделал Ткаченко.

Выступление Зеленского о войне в Украине на конкурсе увидел бы весь мир — Евровидение 2023 побило рекорд по просмотрам. Пиковым показателем по просмотрам в течение 5 минут был 11 млн, а весь финал посмотрело 9,9 млн человек.