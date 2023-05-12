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Музыка

Зеленский не выступит на Евровидении 2023: EBU объяснило почему

12 мая 2023, 13:37
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Зеленський не виступить на Євробаченні 2023: EBU пояснило чому

Руководство Европейского вещательного союза (EBU) отказало Владимиру Зеленскому в выступлении на Евровидении 2023. Такое решение организаторы объяснили неполитическим характером конкурса.

— Просьба Зеленского выступить перед публикой на конкурсе песни Евровидение, хотя и сделанная с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия, — говорится в заявлении EBU от 11 мая.

С тех пор как стало известно, что Великобритания проведет Евровидение 2023, EBU гарантировал, что Украина, ее музыка, ее культура и творчество будут широко представлены в полуфиналах и финале.

Организаторы напомнили, что на Евровидении выступят не менее 11 украинских артистов. Музыку и фирменное оформление мероприятия создавали при участии украинских специалистов, а на визитках Евровидения представлены 37 локаций по Украине.

— Мы считаем, что это лучший способ отразить и отпраздновать победу Украины на Евровидении и показать, что мы объединены музыкой в эти трудные времена, — добавили в EBU.

Что говорят у Зеленского

В Офисе президента заявили, что не обращались к организаторам Евровидения с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса. Так Сергей Никифоров отреагировал на информацию, опубликованную The Times.

Ранее издание со ссылкой на инсайдеров сообщило о запрете выступления Зеленского в финале Евровидения 2023.

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Евровидение Владимир Зеленский
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