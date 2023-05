Фінал Євробачення 2023 став найбільш популярним за весь час існування конкурсу. Про це заявили в BBC, назвавши точну кількість переглядів – 11 млн протягом 5 хвилин.

Так, середній показник за весь фінал був 9,9 млн переглядів – 63% аудиторії дивилися за шоу за допомогою ТБ.

✨ The Eurovision Song Contest 2023 Grand Final scores douze points for the BBC as it becomes the most watched Grand Final ever!

The final saw a 5 minute peak of 11 million, average of 9.9 million and share of 63%. pic.twitter.com/Zcbk8MfOB3

