Фінал Євробачення 2023 став найбільш популярним за весь час існування конкурсу. Про це заявили в BBC, назвавши точну кількість переглядів – 11 млн протягом 5 хвилин.

Так, середній показник за весь фінал був 9,9 млн переглядів – 63% аудиторії дивилися за шоу за допомогою ТБ.

✨ The Eurovision Song Contest 2023 Grand Final scores douze points for the BBC as it becomes the most watched Grand Final ever! The final saw a 5 minute peak of 11 million, average of 9.9 million and share of 63%. pic.twitter.com/Zcbk8MfOB3 — BBC Press Office (@bbcpress) May 14, 2023

Євробачення 2023 побило попередній рекорд 2021 року, коли середній показник переглядів був 9,5 млн осіб. Торішній фінал конкурсу приваблював набагато менше людей – усього 8,9 млн глядачів.

Цілком можливо, що на популярність Євробачення 2023 року вплинуло нестандартне проведення – захід у Ліверпулі проводили під прапором України. Дві країни займалися організацією конкурсу, тісно співпрацюючи в усіх сферах – це також стосувалося і Єврофестивалю 2023.

У підсумку, переможцем Євробачення 2023 стала представниця Швеції Loreen. Журі віддали представниці Швеції 340 балів, а глядачі – 243 бали. Представники України Tvorchi посіли 6 місце. Наші артисти ще перед фіналом заявляли, що головне для них – це нагадати всьому світу про війну в Україні.

Tvorchi також відреагували на результати Євробачення 2023. Артисти подякували шанувальникам за підтримку.