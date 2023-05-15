Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував організаторам Євробачення 2023 виступ Зеленського на конкурсі, але отримав відмову. Про це чиновник розповів в інтерв’ю The Guardian.

Ткаченко заявив, що надіслав лист із пропозицією ще минулої суботи 6 травня, і за кілька днів отримав відповідь із відмовою. Міністр додав, що це не був офіційний запит від президента, а сам Зеленський дізнався про це тільки напередодні Євробачення 2023.

Сам Ткаченко зазначив, що в умовах спільної організації конкурсу України та Британії був би дуже доречним виступ Зеленського. Утім, сама відповідь EBU вразила міністра – організатори відмовили у виступі через політичний підтекст, а саме шоу має розважальний характер. До того ж це суперечить суворим правилам, які лежать в основі конкурсу.

Нагадаємо, що раніше видання The Times заявили про пропозицію появи Зеленського на Євробаченні 2023 від Офісу президента. Через деякий час у самому ОП спростували факт звернення. Тепер стало відомо, що це зробив Ткаченко.

Виступ Зеленського про війну в Україні на конкурсі побачив би весь світ – Євробачення 2023 побило рекорд за переглядами. Піковим показником за переглядами протягом 5 хвилин був 11 млн, а весь фінал подивилося 9,9 млн осіб.