Ведущий Слава Демин прокомментировал проблемы в отношениях ведущего Владимира Остапчука с женой Кристиной Горняк.

По словам Славы, у возлюбленных действительно есть определенные проблемы, но о разводе пока что речи нет. Об этом он сказал в своей программе СлаваПРО.

— Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина – неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям. И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина в Киеве уже в своей квартире, — отметил Демин.

Ведущий выразил надежду, что Остапчук и Горняк не станут еще одной парой, которая развелась из-за полномасштабной войны.

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Проблемы в отношениях супругов подтвердила и таролог Людмила Хомутовская. Говорит, они пока что решили пожить отдельно. Причина совпадает с той, что назвал Демин — поездка Владимира в Канаду.

Однако стоит отметить, что Остапчук уже приехал в Украину, о чем свидетельствует фото, которое он обнародовал в Instagram-stories.

А вот Кристина сообщила, что скоро уезжает на две недели.

Стоит отметить, что общих моментов супруги давно не публиковали. Ссору тоже не комментировали.

Отметим, в конце августа Остапчук поехал в Канаду. Там сейчас находится его экс-супруга Елена с детьми. После развода женщина не давала Владимиру общаться с наследниками, однако ведущий добился этого права через суд.

С Кристиной Владимир заключил брак в 2020 году.