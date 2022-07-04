Ведущий Владимир Остапчук показал угрозы от семьи экс-супруги Елены Войченко, а именно от ее отца Сергея.

В Instagram-stories шоумен показал скрины переписок, на которых продемонстрировал конкретные угрозы против него. Так, мужчина пишет, что Остапчук уклоняется от службы в Вооруженных силах Украины, чем нанес ущерб государству. Сергей добавил, что если Владимир не удалит информацию о Елене, тот откроет дело против него.

— Отец Елены Сергей Войченко. Уже пустился в конкретные угрозы против меня… Угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно много лет запугивают людей, — написал Остапчук.

Сейчас смотрят

Ведущий добавил, что не боится этих людей, но если с ним что-нибудь случится, то это дело рук Сергея Войченко или его сына Романа, который ранее был судим, но сейчас на воле. Более того, отец экс-супруги уже совершал на него нападение в 2020 году. Тогда все зафиксировала полиция.

— Ходатайства в прокуратуру уже поданы. Ты не на того напал, ясно? — сказал Владимир.

Остапчук добавил, что это страшные люди, которые не дают общаться ему и его родителям с детьми и внуками.

— На фото моя мама, которой Сергей Войченко запретил видеть своих внуков. Так и сказал, я вас к внукам не пущу. И дети мои все прошлое лето были у одних родителей, а моих — просто не пускали и не давали видеть, — подчеркнул Владимир.

Напомним, после развода Владимир Остапчук не смог найти общий язык с экс-супругой. Между ними продолжаются ссоры. Женщина не дает ему видеться с детьми. У экс-супругов дочь Эмилия и сын Эван-Александр.