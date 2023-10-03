Вышел первый трейлер фильма Присцилла о жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Режиссером ленты стала София Коппола.

Лента снята по мотивам мемуаров Элвис и я, написанных Присциллой Пресли. В них она детально описала отношения с американским певцом и актером.

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В трейлере показана их первая встреча, зарождение чувств, его служба в армии, слава Пресли, свадьба, рождение ребенка, а также ссоры между супругами.

Главную роль исполнила Кэйли Спэни, а Элвиса Пресли сыграл Джейкоб Элорди. Фильм Присцилла выйдет в американский прокат 3 ноября.

Элвис Пресли и Принцилла были в браке с 1967 по 1973 год. В 1968-ом у них родилась дочь, однако в январе 2023 года Лиза Мари Пресли умерла. Ей было 54 года.